Пожар в торговом центре в Динском районе локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м

Сообщение о пожаре торгового здания на улице Ставского в станице Васюринской поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона 9 июля в 9:02.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит торговое здание. В 10:05 огонь локализовали на площади 1 тыс. 600 кв. м. В 11:17 ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в плафоне освещения.

В ликвидации пожара участвуют 28 спасателей и девять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел утром 9 июля в станице Васюринской. По данным очевидцев, загорелся торговый центр на улице Ставского. На кадрах с места пожара видно, что огонь охватил несколько торговых павильонов двухэтажного торгового комплекса.