В Краснодаре на 72% вырос спрос на елочные украшения из СССР

Средняя стоимость советских новогодних игрушек в краевой столице достигла 1,5 тыс. рублей.

Также на 55% увеличились продажи елочных украшений ручной работы. Средняя цена таких игрушек составляет 2 тыс. рублей. Кроме того, в два раза вырос спрос на искусственные ели. Хвойное дерево в среднем обойдется в 6,5 тыс. рублей.

Также в 2,5 раза популярность возросла на еловые венки. Средняя стоимость подобного новогоднего декора составляет 800 рублей.

В 2,5 раза чаще в Краснодаре стали покупать елочные шары, в 3,5 раза — гирлянды. В среднем покупатели берут украшения за 1,5 тыс. рублей. Стоимость звезды на макушку елки составляет 500 рублей.

Особое внимание жители Краснодара уделяют и подготовке к Новому году домашнего интерьера. За последний месяц спрос на праздничный декор увеличился на 10%. Украшения заказывают как для банкетных залов и офисов под корпоративы, так и для дома. Спрос на оформление отдельных комнат вырос на 46%.

На 31% увеличилась популярность объемных букв и цифр, а также живых цветов — на 19%. На корпоративы и утренники также стали чаще заказывать кэнди-бары, чтобы гости могли полюбоваться декорацией и попробовать угощения — спрос на эту услугу вырос на 11%. На 8% чаще стали оформлять фотозоны.

При этом объем предложения также вырос — на 8%. Самый заметный прирост зафиксировали в услугах по декорированию объемными буквами — 6%, оформлению комнат — 5% и залов — 4%, сообщает kuban.aif.ru.

