Спрос на новогодние корпоративы в Краснодарском крае вырос на 6%

Средняя стоимость услуг аниматоров в Новый год начинается от 3,5 тыс. рублей.

В обязанности организаторов новогодних мероприятий входит выбор площадки, музыки, а также техническое обеспечение и организация кейтеринга.

Как сообщили аналитики «Авито Услуг», также в ноябре 2025 года на 18% увеличился спрос на детские утренники. Стоимость проведения подобных мероприятий в Краснодарском крае стартует от 2,5 тыс. рублей.

Среди услуг специалистов в сфере проведения детских мероприятий — разработка сценария, подготовка музыкального сопровождения. Также они подбирают аниматоров для выступления на сцене и общения с детьми.

Аналитики связывают динамику с тем, что жители заранее планируют празднование и делегируют организационные задачи. Чтобы получить продуманную программу, многие обращаются к профессиональным организаторам, сообщает «Ъ-Кубань».

