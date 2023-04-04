В Краснодаре на 7 суток арестовали мужчину, оставившего машину «шерифа» у краевой администрации

Мужчина привез автомобиль BMW, стилизованный под служебную машину американских полицейских с изображением на дверях шестиконечной звезды «шерифа», к зданию администрации региона на прицепе минивэна утром 4 апреля.

Полиция задержала его и составила на него административные протоколы. Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел эти материалы и назначил 44-летнему местному жителю 7 суток административного ареста за проведение публичного мероприятия без предварительного уведомления. Постановление в законную силу не вступило, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Известно, что мужчина привез автомобиль «шерифа» к краевой администрации с помощью прицепа минивэна и оставил его стоять там.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозрительный автомобиль BMW, оставленный возле здания администрации Краснодарского края, загрузили на эвакуатор и увезли.