Неизвестный припарковал подозрительный «полицейский» автомобиль у здания администрации Краснодарского края

Это произошло утром 4 апреля. На парковке перед зданием краевой администрации на улице Красная, 35 заметили подозрительный автомобиль, стилизованный под служебную машину американских полицейских с изображением на дверях шестиконечной звезды «шерифа».

«На место прибыли сотрудники полиции. Транспортное средство осмотрели, подозрительных предметов не обнаружили», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Автомобиль загрузили на эвакуатор и увезли. На месте работают правоохранители. Они дадут оценку действиям владельца машины.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что неизвестный мужчина утром 4 апреля привез автомобиль BMW к зданию администрации региона на прицепе минивэна. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность нарушителя.

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