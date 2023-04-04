Неизвестный припарковал подозрительный «полицейский» автомобиль у здания администрации Краснодарского края
Это произошло утром 4 апреля. На парковке перед зданием краевой администрации на улице Красная, 35 заметили подозрительный автомобиль, стилизованный под служебную машину американских полицейских с изображением на дверях шестиконечной звезды «шерифа».
«На место прибыли сотрудники полиции. Транспортное средство осмотрели, подозрительных предметов не обнаружили», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Автомобиль загрузили на эвакуатор и увезли. На месте работают правоохранители. Они дадут оценку действиям владельца машины.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что неизвестный мужчина утром 4 апреля привез автомобиль BMW к зданию администрации региона на прицепе минивэна. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность нарушителя.
Читайте также: в Краснодаре на детской площадке нашли гранату. Подозрительный предмет обнаружили 18 марта на площадке во дворе многоквартирного дома на улице Симферопольской, 2/2.
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- Жители Краснодара назвали цену счастья в рублях. За год она выросла
- Дело об отравлении 123 детей в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер передали в суд
- Мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют и ликвидируют через 1,5 года
- В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
- Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей