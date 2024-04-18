В Краснодаре на 7 лет посадили мужчину за попытку уехать воевать против РФ

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Краснодарский краевой суд 18 апреля вынес приговор в отношении Даниила Зинковского, которого обвиняли в покушении на госизмену.

По данным суда, в сентябре 2022 года мужчина позвонил телефону для лиц, желающих вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины, и сказал, что хочет вступить в одно из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Злоумышленник выехал из Краснодара в Ростовскую область, там его задержали оперативники краевого УФСБ России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил мужчине 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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