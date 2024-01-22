В Краснодаре на 7 лет посадили мужчину, отправлявшего девочке порноролики

Местный житель отправлял в мессенджере видео порнографического характера 12-летней девочке.

В суде установили, что в конце 2022 года мужчина познакомился с девочкой в интернете, она сразу сказала ему о своем возрасте. Несмотря на это, на протяжении долгого времени злоумышленник вел с ребенком переписку сексуального характера и отправлял ей порнографические видео, в том числе с изображением самого себя. Всего он прислал ей более 30 файлов.

Кроме того, мужчина предлагал девочке встретиться и намекал на интимные отношения. Об этом она рассказала родителям, которые обратились в полицию.

Возбудили уголовное дело о развращении несовершеннолетних, а также незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов, в том числе с несовершеннолетними. Слушания проходили в закрытом режиме. Суд назначил мужчине 7 лет исправительной колонии строгого режима. Потерпевшая сторона может подать заявление на компенсацию морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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