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В Краснодаре на 5 суток посадили сторонника Навального за демонстрацию нацистских символов

Происшествия
09.09.2022 18:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-5-sutok-posadili-storonnika-navalnogo-za-demonstratsiyu-natsistskih-simvolov
В Краснодаре на 5 суток посадили сторонника Навального за демонстрацию нацистских символов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Виталий Немцев 1976 года рождения был задержан утром 9 сентября за то, что управлял автомобилем, обклеенным символикой украинских нацистов.

На заднем стекле Renault Logan, которым управлял задержанный, была наклеена эмблема полка «Азов» [признан экстремистским, запрещен в России] с нацистскими символами «Черное солнце» и «Вольфсангель».

За запрещенное в России публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистской организации Ленинский суд Краснодара назначил Виталию Немцеву наказание в виде 5 суток административного ареста.

Виталий Немцев известен тем, что активно поддерживал работу штаба Навального [признан экстремистской организацией], а сейчас является доверенным лицом кандидата в депутаты ЗСК от КПРФ. Ранее он неоднократно активно выступал против СВО, привлекался к административной ответственности за проведение несанкционированных акций, за нарушение избирательного законодательства, вмешательство в работу избирательных комиссий и за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Михаил Трусов, правозащитник, юрист, член Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека:

«Информация о задержании доверенного лица кандидата КПРФ на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края соответствует действительности. Гражданин Немцев Виталий Владимирович задержан за распространение радикальных материалов и символики и доставлен в отделение полиции. Составлен протокол по статье 20.3 КоАП, ч. 1. К избирательной кампании в крае данный инцидент отношения не имеет».

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