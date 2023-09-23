В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину за убийство на Привокзальной площади

Приговор по делу об убийстве в отношении 41-летнего уроженца Кемеровской области в сентябре вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

По данным следствия, 1 января на Привокзальной площади между двумя мужчинами возник словесный конфликт. Приезжий достал нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, после чего скрылся. Пострадавший 4 января умер в больнице.

Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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