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В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который разбил камнем голову женщине и ограбил ее 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-10-let-posadili-muzhchinu-kotoryj-razbil-kamnem-golovu-zhenshhine-i-ograbil-ee
В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который разбил камнем голову женщине и ограбил ее 
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 26 декабря 2021 года около одного из домов во 2-м проезде Айвазовского в краевой столице. Приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в разбое и краже, вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

По данным суда, злоумышленник подошел сзади к проходящей мимо женщине и бросил камень ей в голову. Пострадавшая упала и потеряла сознание, а нападавший забрал у нее деньги и вещи на сумму 24 тыс. рублей и скрылся.

Женщину госпитализировали в реанимацию, она очнулась только 2 января 2022 года. Злоумышленника поймали в июне 2022 года. После задержания установили, что он совершил кражу еще одну кражу в Армавире.

В суде подсудимый вину признал и раскаялся в преступлении. Суд назначил ему 10 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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