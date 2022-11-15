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В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег

Происшествия
15.11.2022 13:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-10-let-posadili-muzhchinu-kotoryj-oblil-benzinom-sobutylnika-i-zazhivo-podzheg
Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Приговор 15 ноября по делу об убийстве с особой жестокостью вынес Краснодарский краевой суд.

По данным суда, 27 марта 27-летний мужчина выпивал вместе со своим знакомым в строительном вагончике на придомовой территории на улице Лесной. Между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник ударил приятеля головой по лицу, потом вышел из вагончика и взял бутылку с бензином. В этот момент пострадавший попытался выйти из вагончика на улицу, тогда злоумышленник плеснул на него горючую жидкость и поджег его зажигалкой.

Горящего человека заметил водитель, который в это время проезжал мимо. Он поспешил на помощь. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался в больнице от полученных ожогов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Дело расследовало СУ СК России по Краснодарскому краю. Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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