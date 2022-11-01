В Краснодаре 13 лет колонии дали мужчине, который в гараже забил ножом и прутом двоих собутыльников

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняли в двойном убийстве, 1 октября вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, в Новороссийске в ночь на 20 марта 39-летний местный житель выпивал в гараже на Мысхакском шоссе вместе с двумя приятелями в возрасте 54 и 62 лет. Во время застолья один из собутыльников начал оскорблять злоумышленника, толкнул его, тот упал со стула. Мужчина встал, избил обидчика и 8 раз ударил ножом в грудь и в голову.

Хозяин гаража попытался заступиться за приятеля и несколько раз ударил нападавшего деревянной палкой по голове. В ответ на это злоумышленник взял металлический прут и 5 раз ударил пострадавшего по голове, после чего задушил. Жертвы скончались на месте, а злоумышленник сбежал с места преступления. Трупы через несколько дней нашли местные жители, которые сообщили об этом в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд назначил обоняемому 13 лет лишения свободы в колонии строго режима. С подсудимого взыскали 500 тыс. рублей в качестве компенсации вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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