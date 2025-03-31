В Краснодаре мужчины ограбили посетителя кафе, требуя оплатить их счет

В дежурную часть отдела полиции в Центральном округе УМВД России по Краснодару обратился 22-летний житель улицы Красной и сообщил о том, что ночью его ограбили.

По словам пострадавшего, в кафе к нему подошли неизвестные и потребовали оплатить их заказ. Парень отказал им, тогда злоумышленники силой вывели его на улицу и заставили снять в ближайшем банкомате 24 тыс. Грабители забрали деньги и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из злоумышленников, им оказался 24-летний житель соседней республики. Выяснили, что он вместе с тремя приятелями распределили роли и умышленно устроили конфликт. Похищенные деньги они поделили между собой.

В полиции возбудили уголовное дело грабеже. Задержанного поместили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личности его сообщников, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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