Двое рэкетиров ограбили посетителя бани на 350 тыс. рублей под Белореченском

Инцидент произошел в поселке Южном Белореченского района.

По данным следствия, 23-летний и 27-летний жители Белореченска отдыхали в банно-гостиничном комплексе, где познакомились с компанией молодых людей. В процессе употребления алкоголя между ними и жителем Апшеронска возник конфликт. Мужчины с применением насилия заставили потерпевшего перевести им со своего банковского счета более 350 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Часть похищенных средств злоумышленники успели потратить. Оставшиеся 60 тыс. рублей полицейские изъяли и вернули владельцу. На время расследования мужчин заключили в СИЗО.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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