Трое вымогателей, угрожая пистолетом, требовали у жителя Кубани 250 тыс. рублей

Инцидент произошел в поселке Красносельском Гулькевичского района.

К потерпевшему недалеко от дома его знакомого подошли трое неизвестных. Угрожая пистолетом и физической расправой, злоумышленники потребовали передать им 250 тыс. рублей. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перевел с банковский карты на счет одного из вымогателей 50 тыс. рублей. После потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Оперативники задержали двух подозреваемых 27 и 35 лет. Личность третьего злоумышленника установили — 33-летнего местного жителя объявили в розыск.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. На время предварительного следствия подозреваемых заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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