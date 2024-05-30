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В Краснодаре мужчина жестоко избил жену

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-zhestoko-izbil-zhenu
В Краснодаре мужчина жестоко избил жену
Фото t.me/mvd23krasnodar

Сообщение о причинении местной жительнице тяжкого вреда здоровью в полицию поступило из одной из больниц Краснодара.

Врачи рассказали, что женщина получила травмы головы и груди, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины и закрытую травму грудной клетки.

По подозрению в избиении правоохранители задержали мужа пострадавшей. Ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 35-летний житель Краснодара в содеянном не сознался.

Однако установлено, что в ходе бытового конфликта он нанес жене несколько ударов кулаками и ногами в область головы и туловища. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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