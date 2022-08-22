В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь

Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел днем 22 августа в многоквартирном доме по улице Сахалинской, 15.

Мужчина начал сбрасывать с балкона с высоты 5 этажа различные предметы, в том числе унитаз и дверь. При этом он вел себя вызывающе и нецензурно выражался. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили нарушителя в своей квартире. Им оказался 33-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина включил краны в своей квартире и частично затопил жилище. Он повредил находящиеся в квартире мебель, сантехнику и предметы интерьера, которые затем начал скидывать на улицу через дверь балкона.

Никто из очевидцев не пострадал. Имущество соседей не повредилось.

Полицейские доставили нарушителя в отдел МВД, куда также вызвали бригаду специализированной медицинской помощи для обследования задержанного.

«В случае отсутствия достаточных оснований для госпитализации в отношении мужчины составят административный протокол за мелкое хулиганство, предусматривающий наказание вплоть до 15 суток административного ареста», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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