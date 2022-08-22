Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь

Происшествия
22.08.2022 20:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-zatopil-svoyu-kvartiru-i-sbrosil-s-5-etazha-unitaz-i-dver
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел днем 22 августа в многоквартирном доме по улице Сахалинской, 15.

Мужчина начал сбрасывать с балкона с высоты 5 этажа различные предметы, в том числе унитаз и дверь. При этом он вел себя вызывающе и нецензурно выражался. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили нарушителя в своей квартире. Им оказался 33-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина включил краны в своей квартире и частично затопил жилище. Он повредил находящиеся в квартире мебель, сантехнику и предметы интерьера, которые затем начал скидывать на улицу через дверь балкона.

Никто из очевидцев не пострадал. Имущество соседей не повредилось.

Полицейские доставили нарушителя в отдел МВД, куда также вызвали бригаду специализированной медицинской помощи для обследования задержанного.

«В случае отсутствия достаточных оснований для госпитализации в отношении мужчины составят административный протокол за мелкое хулиганство, предусматривающий наказание вплоть до 15 суток административного ареста», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре неадекватный мужчина бросался на проезжающие машины.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
  6. КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Прямой эфир
Мы в соцсетях