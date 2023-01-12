В Краснодаре мужчина зарезал кошку из-за упреков бывшей жены

В соцсетях появилась информация, что мужчина из Краснодара 21 декабря зарезал свою кошку в квартире во время видеозвонка с бывшей женой и детьми.

Во время звонка женщина начала упрекать бывшего мужа в том, что он не платит алименты после развода, зато может позволить себе купить дорогую кошку. После этих слов мужчина зарезал домашнее животное. Расправу над кошкой увидели его дети.

На эту информацию обратили внимание правоохранители. Полицейские зарегистрировали данный факт.

«В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленника», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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