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В Краснодаре мужчина «выпросил» у коллег более 850 тыс. рублей на лечение дочери

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-vyprosil-u-kolleg-bolee-850-tys-rublej-na-lechenie-docheri
В Краснодаре мужчина «выпросил» у коллег более 850 тыс. рублей на лечение дочери
Видео канала «Кубань 24»

Полученные деньги 40-летний злоумышленник потратил на личные нужды.

Установили, что мужчина рассказал коллегам, что его дочь пострадала в автомобильной аварии. В связи с этим он начал собирать деньги на ее лечение. Таким образом мошенник похитил 865 тыс. рублей у 5 человек.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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