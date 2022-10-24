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В Краснодаре мужчина вынес из чужого дома деньги и украшения на 1,4 млн рублей

Происшествия
24.10.2022 13:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-vynes-iz-chuzhogo-doma-dengi-i-ukrasheniya-na-1-4-mln-rublej
В Краснодаре мужчина вынес из чужого дома деньги и украшения на 1,4 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

С заявлением о краже денег и ювелирных изделий в полицию Краснодара обратилась жительница поселка Калинино. Ущерб от действий неизвестного вора она оценила в 1,4 млн рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник проник в дом, повредив окно. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого — 41-летнего мужчину. Его задержали в съемной квартире в Ростове-на-Дону. У злоумышленника изъяли две пары похищенных серег и драгоценные камни, извлеченные из других украшений.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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