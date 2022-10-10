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Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов

Происшествия
10.10.2022 11:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/shampanskogo-vsem-v-sochi-zyat-ukral-u-zhenshhiny-2-mln-rublej-i-prokutil-ih-za-neskolko-chasov
Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию Хостинского района Сочи обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее дома пропали почти 2 млн рублей.

Выяснилось, что накануне к женщине в гости приехала сестра с мужем, 34-летним уроженцем Красноярского края. Мужчина пропал вместе с деньгами.

Полицейские составили ориентировку. Вскоре подозреваемого задержали в такси. При нем находилось 25 тыс. рублей, остальное он успел потратить.

Полицейские установили, что в течение нескольких часов мужчина успел побывать в различных развлекательных заведениях курорта. Там он оставлял крупные суммы, угощая шампанским всех желающих. Передвигался по городу он на такси, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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