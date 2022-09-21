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В Геленджике мужчина украл у коллеги накопления на квартиру и 6 лет скрывался под чужим именем

Происшествия
21.09.2022 15:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-muzhchina-ukral-chuzhie-nakopleniya-na-kvartiru-i-6-let-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem
В Геленджике мужчина украл у коллеги накопления на квартиру и 6 лет скрывался под чужим именем
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в 2016 году. Мужчина украл у знакомого 620 тыс. рублей, которые тот откладывал на покупку жилья. Злоумышленника задержали в Сочи шесть лет спустя.

По данным следствия, мужчина узнал, что его коллега копит деньги на покупку жилья. Он проследил за ним, выяснил, где находится тайник, и похитил накопления. Затем злоумышленник сменил фамилию и имя и уехал в соседнее государство.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и объявили вора в федеральный розыск. Задержать его удалось в июле текущего года в аэропорту Сочи. Мужчина прибыл в город-курорт на отдых.

Пока шло предварительное следствие, подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело передано в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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