В Геленджике мужчина украл у коллеги накопления на квартиру и 6 лет скрывался под чужим именем

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в 2016 году. Мужчина украл у знакомого 620 тыс. рублей, которые тот откладывал на покупку жилья. Злоумышленника задержали в Сочи шесть лет спустя.

По данным следствия, мужчина узнал, что его коллега копит деньги на покупку жилья. Он проследил за ним, выяснил, где находится тайник, и похитил накопления. Затем злоумышленник сменил фамилию и имя и уехал в соседнее государство.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и объявили вора в федеральный розыск. Задержать его удалось в июле текущего года в аэропорту Сочи. Мужчина прибыл в город-курорт на отдых.

Пока шло предварительное следствие, подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело передано в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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