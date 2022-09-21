В Геленджике мужчина украл у коллеги накопления на квартиру и 6 лет скрывался под чужим именем
Преступление произошло в 2016 году. Мужчина украл у знакомого 620 тыс. рублей, которые тот откладывал на покупку жилья. Злоумышленника задержали в Сочи шесть лет спустя.
По данным следствия, мужчина узнал, что его коллега копит деньги на покупку жилья. Он проследил за ним, выяснил, где находится тайник, и похитил накопления. Затем злоумышленник сменил фамилию и имя и уехал в соседнее государство.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и объявили вора в федеральный розыск. Задержать его удалось в июле текущего года в аэропорту Сочи. Мужчина прибыл в город-курорт на отдых.
Пока шло предварительное следствие, подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело передано в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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