В Краснодарском крае браконьер наловил креветок на 145 тыс. рублей
Происшествия
21.09.2022 13:54
Браконьера задержали на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе. Мужчина незаконно выловил более 1,5 тыс. ракообразных.
По данным правоохранителей, 44-летний местный житель ловил креветок во время действия запрета на их добычу. Во время промысла мужчина использовал браконьерские снасти. Полицейские изъяли более 1,5 тыс. ракообразных. Ущерб составил свыше 145 тыс. рублей.
В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае 53-летний мужчина незаконно выловил 2,5 килограмма креветок.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- Шойгу: в ходе спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных
- В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
- Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
- Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
- В Адыгее заключенный организовал тюремный «общак» для помощи экстремистам