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В Краснодарском крае браконьер наловил креветок на 145 тыс. рублей

Происшествия
21.09.2022 13:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-brakoner-nalovil-krevetok-na-145-tys-rublej
В Краснодарском крае браконьер наловил креветок на 145 тыс. рублей
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Браконьера задержали на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе. Мужчина незаконно выловил более 1,5 тыс. ракообразных.

По данным правоохранителей, 44-летний местный житель ловил креветок во время действия запрета на их добычу. Во время промысла мужчина использовал браконьерские снасти. Полицейские изъяли более 1,5 тыс. ракообразных. Ущерб составил свыше 145 тыс. рублей.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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