В Краснодаре мужчина увез двоих детей из детского центра без согласия их матери

Инцидент произошел 7 сентября в детским центре на улице Позднякова.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, к детскому центру подъехала машина без номеров. Водитель забрал двоих детей и увез.

Позже в полицию обратилась воспитательница детского центра и рассказала о том, что мужчина силой увез детей без согласия их матери.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 6-летнюю девочку и 2-летнего мальчика увез их отец — 38-летний житель Москвы. Выяснилось, что семейная пара разводится в судебном порядке. Место проживания детей судом не определено. Отец не лишен родительских прав», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в полиции Краснодара проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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