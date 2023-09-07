Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре мужчина увез двоих детей из детского центра без согласия их матери

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-uvez-dvoih-detej-iz-detskogo-tsentra-bez-soglasiya-ih-materi
В Краснодаре мужчина увез двоих детей из детского центра без согласия их матери
Фото t.me/ghestkrd

Инцидент произошел 7 сентября в детским центре на улице Позднякова.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, к детскому центру подъехала машина без номеров. Водитель забрал двоих детей и увез.

Позже в полицию обратилась воспитательница детского центра и рассказала о том, что мужчина силой увез детей без согласия их матери.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 6-летнюю девочку и 2-летнего мальчика увез их отец — 38-летний житель Москвы. Выяснилось, что семейная пара разводится в судебном порядке. Место проживания детей судом не определено. Отец не лишен родительских прав», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего в полиции Краснодара проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Читайте также: утопившую в ванной двухлетнюю дочь женщину заключили под стражу на два месяца в Краснодаре.

Статьи
Офтальмолог рассказала, как заметить у грудного ребенка проблемы со зрением
Офтальмолог рассказала, как заметить у грудного ребенка проблемы со зрением
Опухли ноги: причины и лечение, как бороться с отеками
Опухли ноги: причины и лечение, как бороться с отеками
7 главных ошибок при выборе косметики
7 главных ошибок при выборе косметики
Готовимся к покупке квартиры: список документов и нужных ведомств
Готовимся к покупке квартиры: список документов и нужных ведомств
Что такое пилатес: польза и базовые упражнения
Что такое пилатес: польза и базовые упражнения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях