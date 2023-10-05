В Краснодаре мужчина спрыгнул с Тургеневского моста в реку Кубань

Инцидент произошел днем 5 октября. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.

Очевидцы сообщили, что мужчина спрыгнул в реку Кубань с Тургеневского моста. При падении с большой высоты он выжил и самостоятельно выплыл на берег, но ему потребовалось помощь медиков. На место прибыла бригада скорой помощи. Мужчину отвезли в больницу.

Для чего мужчина спрыгнул с моста пока никто не знает. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким образом он хотел закрыть купальный сезон. О произошедшем сообщили в полицию.

«В настоящее время на место направлен участковый уполномоченный для разбирательств», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре. Трагический случай произошел утром 4 октября во дворе многоквартирного дома на улице им. Дмитрия Благоева, 31 к. 2 в микрорайоне Гидростроителей.