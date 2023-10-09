В Краснодаре мужчина приставал к детям на площадке, в полиции начали проверку

Инцидент произошел днем 7 октября на детской площадке около школы искусств в районе Энка.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина приставал к девочке-подростку на детской площадке. Он предлагал ей покататься на пони, но она отказалась. Кроме того, мужчина подходил и к другим детям. По словам местной жительницы, которая прогнала незнакомца, рядом были и другие взрослые, но никто на мужчину внимания не обратил.

По факту публикации в соцсетях в полиции Краснодара инициировали проверку.

«В ходе разбирательства стражи правопорядка установят личность и мотивы поступка указанного гражданина. Его действиям будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

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