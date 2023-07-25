В Краснодаре мужчина получил 7 лет тюрьмы за переделку охолощеного пистолета в боевой

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что мужчина из Абхазии предложил своему знакомому купить самодельное огнестрельное оружие для продажи в Краснодаре. Он должен был сам купить и переделать охолощенное оружие в боевое, после чего передать его продавцу. Сумма сделки — 72 тыс. рублей. Из них 50 тыс. мужчина попросил в качестве предоплаты.

Краснодарец понимал, что действия знакомого незаконны, поэтому согласился на сделку, но сообщил о ней сотрудникам УФСБ.

В феврале 2022 года злоумышленник купил в интернете списанный пистолет, переделал его в боевой, спрятал в коробку с апельсинами и договорился о ее перевозке в Краснодар. Покупатель получил коробку и перевел продавцу оставшуюся сумму — 22 тыс. рублей. После получения оплаты мужчину задержали.

На суде подсудимый вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что оружием увлекается с 17 лет, поэтому хотел заработать, используя свои знания.

Суд назначил мужчине 7 лет колонии строгого режима и штраф в размере 550 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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