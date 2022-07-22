В Краснодаре мужчина поджег убежище котят под плитой возле дома
Общество
22.07.2022 16:36
Это произошло во дворе многоквартирного дома по улице Уральская, 204 в Комсомольском микрорайоне.
Очевидица сняла произошедшее на видео и выложила в соцсети. На кадрах видно, что мужчина поджигает бумагу и бросает ее под плиту, где находятся котята. Женщина потребовала от него прекратить издеваться на животными.
Мужчина заявил, что таким образом, он хочет выманить котят из убежища, чтобы заделать проход под плиту монтажной пеной. Для чего ему это потребовалось, он не объяснил.
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