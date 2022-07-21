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В станице Динской 23 июля пройдет благотворительный забег #Бежимзапушистика

Общество
21.07.2022 20:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-dinskoj-23-iyulya-projdet-blagotvoritelnyj-zabeg-bezhimzapushistika
В станице Динской 23 июля пройдет благотворительный забег #Бежимзапушистика
Фото «Газета РВС»

Забег состоится 23 июля в 19:00 в Комсомольском парке. В нем смогут принять участие все желающие, независимо от уровня физической подготовки.

В рамках мероприятия сотрудники «КрасноДога» познакомят местных жителей со своими питомцами, которые ищут новый дом. Также пройдет мастер-класс от педагога народного творчества по рисованию домашних животных. Планируется, что забег посетит собака-блогер Dog Houston.

Все участники благотворительного забега получат памятные медали и призы от партнеров, сообщает «Газета РВС».

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