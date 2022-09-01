В Краснодаре мужчина ограбил магазин и ранил ножом собутыльника на берегу Кубани
В полицию краевого центра поступила информация из больницы о доставлении пациента, которому причинили тяжкий вред здоровью. У него было колото-резанное ранение в области левой ноги.
Правоохранители выяснили, что накануне вечером мужчина познакомился с прохожим на берегу реки Кубань около Рождественской Набережной. Они вместе пили алкоголь и поссорились. Новый знакомый достал нож и ранил им мужчину в левое бедро, а потом убежал. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель. Его задержали по месту жительства на проспекте Чекистов и доставили в отдел МВД.
Выяснилось, что задержанный ранее совершил ограбление продуктового магазина. Он пришел в торговую точку, вытащил топор и начал угрожать им продавщице. Мужчина забрал алкоголь и продукты питания, а потом ушел. При допросе он заявил, что не считает это преступлением.
Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
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