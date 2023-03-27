В Краснодаре мужчина оформил через приложение знакомой кредит на 600 тыс. рублей и украл часть денег
В полицию Краснодара обратилась местная жительница с сообщением о том, что с нее списали деньги по кредиту, который она не оформляла.
По словам пострадавшей, она вошла в мобильное приложение банка и обнаружила на счету 450 тыс. рублей, которых накануне у нее не было. Сотрудники полиции установили, что к инциденты причастен 25-летнего местный житель, с которым пострадавшая познакомилась накануне.
Выяснилось, что во время застолья злоумышленник заметил, как женщина открывает мобильное приложение банка, и запомнил пароль. После этого он попросил у нее телефон позвонить, открыл приложение, оформил онлайн-кредит на сумму 600 тыс. рублей. Затем он перевел себе 150 тыс. рублей, оставив на счету пострадавшей 450 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого до суда отправили под подписку о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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