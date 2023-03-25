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Ноутбук, два велосипеда и бензопила: житель Белоглинского района пришел в гости и обокрал друзей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/noutbuk-dva-velosipeda-i-benzopila-zhitel-beloglinskogo-rajona-prishel-v-gosti-i-obokral-druzej
Ноутбук, два велосипеда и бензопила: житель Белоглинского района пришел в гости и обокрал друзей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За серию краж 35-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, житель Белоглинского района был в гостях у знакомых. Он воспользовался их временным отсутствием и похитил деньги, ноутбук, два велосипеда и бензопилу. Общая сумма ущерба составила порядка 60 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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