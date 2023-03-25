Ноутбук, два велосипеда и бензопила: житель Белоглинского района пришел в гости и обокрал друзей
Происшествия
25.03.2023 10:59
За серию краж 35-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, житель Белоглинского района был в гостях у знакомых. Он воспользовался их временным отсутствием и похитил деньги, ноутбук, два велосипеда и бензопилу. Общая сумма ущерба составила порядка 60 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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