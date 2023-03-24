Жительница Новороссийска сообщила о краже деревьев, высаженных ее детьми во время акции «Сад памяти»

В России 18 марта школьники приняли участие в международной акции «Сад памяти». В поселке Абрау-Дюрсо в рамках акции школьники также высаживали деревья.

По словам Валентины Ивахниной, сын и дочь которой посадили саженцы во дворе в память о погибших во время Великой Отечественной войны жителях города-героя, спустя неделю саженцы украли неизвестные люди.

«Мы купили три саженца — две черешни и одну яблоню. Высаживали с добрыми чувствами, изучив перед этим историю ребят, в память о которых эти деревья и должны были расти. Это наши местные мальчишки — 12-летний Коля Шейченко и 15-летний Женя Савин. Они погибли, так как воевали против фашистских захватчиков. Но несколько дней спустя саженцы кто-то украл», — рассказала журналистам Валентина Ивахнина.

По ее словам, дети очень расстроились из-за пропажи саженцев, так как надеялись, что они приживутся и со временем начнут давать плоды.

«Я очень хотела, чтобы в нашем дворе росли черешни и яблоня. Ведь детей у нас много, только в нашей семье — пятеро. Летом они бегают целыми днями на улице, могли бы срывать плоды и есть», — цитирует местную жительницу газета «Жизнь Абрау».

«По данному факту в полицию сообщений не поступало. В настоящее время в связи с выявленной в сети интернет-публикацией сообщение зарегистрировано в УМВД России по Новороссийску. Проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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