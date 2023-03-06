В Краснодаре мужчина ночью стучал ножом в дверь соседа из-за просьбы сделать тише телевизор

Инцидент произошел в ночь на 5 марта в многоквартирном доме на улице Героя Владислава Посадского, 42 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Жителю 11 этажа не понравилось, что его сосед снизу смотрит телевизор на высокой громкости в ночное время. Громкий звук мешал спать не только мужчине, но и его жене и маленькому ребенку. Мужчина спустился на 10 этаж, позвонил в дверь соседу и попросил сделать громкость телевизора ниже. Однако вместо взаимопонимания, между соседями произошел конфликт.

Житель 11 этажа рассказал полицейским, что заметил в руках соседа кухонный нож и в целях самообороны распылил в его сторону перцовый баллончик, а затем ушел. После этого сосед снизу поднялся к нему и ножом повредил входную дверь, оторвав ручку.

При этом житель 10 этажа объяснил, что смотрел громко телевизор в ту ночь из-за проблем со слухом, а сосед с верхнего этажа сделал ему замечание в хамской форме. Оба мужчины написали друг на друга встречные заявления в полицию.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводится проверка по факту конфликта двух мужчин в жилом доме. Действиям граждан будет дана правовая оценка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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