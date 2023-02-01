Пьяный мужчина с ножом напал на соседа возле дома в Сириусе
Конфликт между мужчинами произошел вечером 31 января на улице Приреченской.
Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что мужчина напал на соседа и начал бить его руками по голове, пока тот не потерял сознание. Рядом лежало огнестрельное оружие. После этого он схватил нож и продолжить бить соседа по голове. Нападавший был в состоянии опьянения. Он попытался кинуть мангалом в соседей, которые его снимали.
«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и задержали одного из участников драки. Второй мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД по ФТ «Сириус».
По данному факту полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.
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