Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре мужчина избил собутыльника, вывез его за город и зарезал

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-izbil-sobutylnika-vyvez-ego-za-gorod-i-zarezal
В Краснодаре мужчина избил собутыльника, вывез его за город и зарезал
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь с 10 на 11 мая в краевом центре.

По данным следствия, двое мужчин вместе выпивали алкоголь в одной из многоэтажек на улице Домбайской. В какой-то момент собутыльники поссорились и подрались. Во время потасовки 34-летний мужчина несколько раз ударил 43-летнего знакомого, из-за чего тот потерял сознание.

После этого злоумышленник решил убить собутыльника. Для этого он погрузил товарища в машину и вывез его в поселок Пригородный. Там он ударил мужчину ножом в шею. Пострадавший скончался на месте, а убийца скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали по горячим следам и заключили под стражу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи будут судить рабочего за убийство 12-летней давности в дачном поселке.

Статьи
Дефолт США: вслед за Байденом о нем заговорили банкиры Уолл-стрит
Дефолт США: вслед за Байденом о нем заговорили банкиры Уолл-стрит
Приходит на рассвете: физик рассказала, когда повышается риск инфаркта при магнитной буре
Приходит на рассвете: физик рассказала, когда повышается риск инфаркта при магнитной буре
Минус 300: диетолог рассказала, как быстро похудеть после майских праздников
Минус 300: диетолог рассказала, как быстро похудеть после майских праздников
Переострили: чем потушить пожар во рту после острой пищи
Переострили: чем потушить пожар во рту после острой пищи
Кого касается указ Путина о призыве на сборы в 2023 году?
Кого касается указ Путина о призыве на сборы в 2023 году?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях