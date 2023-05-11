В Краснодаре мужчина избил собутыльника, вывез его за город и зарезал

Преступление произошло в ночь с 10 на 11 мая в краевом центре.

По данным следствия, двое мужчин вместе выпивали алкоголь в одной из многоэтажек на улице Домбайской. В какой-то момент собутыльники поссорились и подрались. Во время потасовки 34-летний мужчина несколько раз ударил 43-летнего знакомого, из-за чего тот потерял сознание.

После этого злоумышленник решил убить собутыльника. Для этого он погрузил товарища в машину и вывез его в поселок Пригородный. Там он ударил мужчину ножом в шею. Пострадавший скончался на месте, а убийца скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали по горячим следам и заключили под стражу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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