В Краснодаре мужчина без штанов преследовал детей на бульваре на Гидрострое

Неадекватного обнаженного ниже пояса мужчину заметили на Николаевском бульваре вечером 11 ноября. Фото и видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, гражданин пытался подозвать к себе в кусты гуляющих бульваре школьников. Получив отказ, он пообещал одному из детей, что тот «завтра умрет». Также, по словам свидетелей, мужчина пытался гнаться за детьми, но те сумели убежать.

Сообщений в полицию об инциденте не поступало, но на основании публикации правоохранители начали проверку.

«Устанавливается личность мужчины, а также мотивы его поступков. По окончании разбирательства его действиям будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: развративший трех маленьких девочек житель Кубани получил 15 лет колонии. Преступление произошло летом 2024 года в поселке Южном в Динском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.