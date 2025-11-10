Развративший трех маленьких девочек житель Кубани получил 15 лет колонии

Преступление произошло летом 2024 года в поселке Южном в Динском районе.

Краснодарский краевой суд признал 50-летнего жителя Краснодара виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности трех малолетних.

По данным следствия, в июле и августе прошлого года мужчина в тамбуре подъезда многоквартирного дома в поселке Южном, убедившись, что за ним наблюдают маленькие девочки, совершил в отношении них преступление сексуального характера.

Этим он нарушил право детей на половую неприкосновенность и половую свободу, нормальное нравственное развитие и психическое здоровье. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Во время следствия он находился под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания проходили в закрытом режиме. Вина подсудимого установлена совокупностью исследованных доказательств.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Также его на 15 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

