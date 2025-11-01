На Кубани будут судить насильника за преступление 28-летней давности

Мужчину, совершившего насилие в отношении знакомой еще в 1997 году, задержали в августе текущего года.

По данным следствия, вечером 24 мая 1997 года на тот момент 20-летний мужчина находился возле железнодорожной станции в поселке Афипском Северского района.

Будучи пьяным, он напал на знакомую и изнасиловал ее, после чего скрылся с места происшествия. Его объявили в федеральный розыск.

Следователи совместно с оперативниками в августе 2025 года установили местонахождение подозреваемого на территории Херсонской области. Мужчину доставили к следователю СКР по Краснодарскому краю. Здесь в ходе расследования потерпевшая опознала 49-летнего мужчину, изнасиловавшего ее в 1997 году.

В отношении задержанного завершили расследование уголовного дела, все это время он находился под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани рецидивист забрался в чужой дом, отключил свет и изнасиловал хозяйку.

Подпишись, здесь всегда интересно.