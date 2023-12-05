В Краснодаре мусорный полигон площадью более 14 га рекультивируют в 2024 году

Рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов в краевом центре проводят согласно нацпроекту «Экология».

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, сейчас на объекте заканчивают земляные работы, перемещают грунт, проводят вертикальную планировку, устанавливают систему сбора и отведения фильтрата. Рабочие уже оборудовали здесь систему газоотведения и завезли весь объем геотекстиля.

«Уже в 2024 году на месте бывшего мусорного полигона будет создан ландшафт, отвечающий экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям», — отметил замгубернатора.

За время использования полигона на его территории накопилось более 1 млн куб. м отходов. Рекультивация объекта началась в апреле прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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