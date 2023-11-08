Уплотнение поверхности бывшей свалки в Славянском районе выполнили на 95%

В Славянском районе продолжают рекультивацию мусорного полигона. Работы ведут по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Сейчас планировку тела свалки в Славянске-на-Кубани, уплотнение поверхности и насыпи выполнили на 95%.

«Сейчас ведут укладку геотекстиля и газодренажного слоя из песчано-гравийной смеси — сделали около четверти запланированного объема работ. Также на объекте укладывают слой грунта», — рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Завершить рекультивацию закрытого полигона твердых коммунальных отходов планируют в 2024 году.

В рамках проекта «Чистая страна» на Кубани также рекультивируют полигоны в Краснодаре и Горячем Ключе, в рамках проекта «Генеральная уборка» — полигон в селе Кабардинка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: мусорный полигон в станице Полтавской перестанет принимать отходы с 11 ноября.