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В Краснодаре мультимедийную выставку «Новое народное» посетили около 12 тыс. человек

Культура
26.09.2022 15:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-multimedijnuyu-vystavku-novoe-narodnoe-posetili-okolo-12-tys-chelovek
В Краснодаре мультимедийную выставку «Новое народное» посетили около 12 тыс. человек
Фото Станислава Телеховца

Выставка открылась 16 сентября к 229-летию Краснодара. Она была частью пешеходного маршрута «Выход в город».

Выставку посетили краснодарцы разных возрастов и гости из других городов. Некоторые приходили по несколько раз. Все они могли увидеть, какой была столица Кубани в прошлом и оценить ее современные достижения. Ключевым экспонатом выставки стала инсталляция краснодарского трамвая. Она знаменовала промышленную революцию и развитие краевой столицы. Чтобы показать гостям, как зарождалось трамвайное движение, организаторы искали старые фотографии первых трамваев и старые видео с ними.

По словам посетителей, выставка — интересный проект. Также они выразили надежду на его продолжение в будущем. Дети особо оценили наглядность, динамику и визуал.

Культурный проект «Выход в город» запустили к 228-й годовщине Краснодара в 2021 году. Проект включает выставки, ярмарки, мастер-классы, экскурсии и прогулочные маршруты. В них применяются интерактивные инсталляции, аудиогиды, цифровые панорамы с историческими видами города.

Узнать больше о проекте можно на официальном сайте, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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