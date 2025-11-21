В Краснодаре мотоциклистам запретили ездить ночью по Красной и Шоссе Нефтяников

Ограничения на проезд для мотоциклов по улицам Красной и Шоссе Нефтяников начали действовать с 21 ноября.

Новые правила затрагивают участок улицы Красной — от Советской до Офицерской, а также отрезок на Шоссе Нефтяников — между Офицерской и Гаврилова. Ездить здесь мотоциклистам теперь запрещено ежедневно с 21:00 до 7:00.

Соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии, занимающейся вопросами безопасности на дорогах. Муниципальные службы уже завершили установку предупреждающих дорожных знаков в местах, где начало действовать нововведение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Мотоциклистов призвали следовать установленным ограничениям и рекомендовали заблаговременно прокладывать обходные маршруты для поездок в вечерние и ночные часы.

