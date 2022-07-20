В Краснодаре мотоциклист погиб от столкновения с машиной такси

Фото t.me/motothursdayy

Очевидцы сообщили в соцсетях о жестком ДТП на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и Жлобы поздней ночью 20 июля.

Как рассказали очевидцы на месте аварии, мотоциклист с пассажиркой ехал в сторону улицы Школьной и на перекрестке влетел в такси Skoda. В автомобиле, помимо водителя, находились три человека.

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, его пассажирку увезли на карете скорой помощи в тяжелом состоянии. Также за помощью медиков обратились два пассажира такси. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

«ДТП произошло 20 июля в 1:00, 53-летний водитель автомобиля Skoda двигался по Восточно-Кругликовской со стороны улицы Школьной в сторону 40 лет Победы. На пересечении с улицей Жлобы, выполняя поворот налево, он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki, двигавшемся во встречном направлении. Мотоциклом управлял 29-летний местный житель. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой. Его пассажирка, 29-летняя местная жительница, госпитализирована. Также в больницу доставили троих пассажиров такси: двух 32-летних и 37-летнего мужчин. По факту дтп проводится доследственная проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Сочи водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.