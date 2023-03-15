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В Краснодаре мошенник похитил иномарку, обещая расплатиться песком и щебнем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-moshennik-pohitil-inomarku-obeshhaya-rasplatitsya-peskom-i-shhebnem
В Краснодаре мошенник похитил иномарку, обещая расплатиться песком и щебнем
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За мошенничество 57-летнему жителю Майкопа грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина нашел покупателя на свою иномарку чрез знакомых. При встрече продавец и покупатель договорились, что автомобиль житель Майкопа заберет сразу и в счет оплаты будет в течение трех месяцев поставлять щебень и песок на производственную базу в Темрюке.

После окончания поставок на сумму 530 тыс. рублей машину планировали переоформить на покупателя. Продавец передал ключи и документы на машину, и покупатель уехал на ней. Взятые на себя обязательства он не выполнил, а машину перепродал за 500 тыс. рублей также по бартеру.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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