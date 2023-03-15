Похитившего 800 тыс. рублей «клубничного» афериста будут судить в Белореченске
За торговлю несуществующей клубникой 27-летнему приезжему из Белгородской области грозит до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина разместил в интернете объявление о продаже клубники. При этом ягод у него не было. Объявление заинтересовало жителя Курганинска. Он заказал более 800 кг клубники и перевел злоумышленнику предоплату. Ягод мужчина не дождался, а продавец перестал выходить на связь.
На подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество. В ходе следствия правоохранители установили его причастность к еще двум аналогичным преступлениям. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», общая сумма ущерба потерпевшим составила порядка 800 тыс. рублей.
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