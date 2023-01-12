Аферист «заработал» 800 тыс. рублей на продаже несуществующей клубники в Белореченске
Происшествия
12.01.2023 16:38
За мошенничество 27-летнему приезжему из Белгородской области грозит до шести лет колонии.
По данным следствия, мужчина, временно живущий в Белореченске, разместил в интернете объявление о продаже клубники. При этом самого товара у него не было. На предложение откликнулся житель Курганинска. Он заказал более 800 кг ягод и перевел предоплату. Получив деньги, «продавец» перестал выходить на связь. По той же схеме он обманул еще двух человек из Белореченска. Общая сумма ущерба составила порядка 800 тыс. рублей.
Подозреваемого задержали в его временном жилье в Белореченске. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: лжестроителя с сайта объявлений поймали в Сочи.
Популярные новости
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
- В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
- В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
- Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
- Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла