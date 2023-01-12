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Аферист «заработал» 800 тыс. рублей на продаже несуществующей клубники в Белореченске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferist-zarabotal-800-tys-rublej-na-prodazhe-nesushhestvuyushhej-klubniki-v-belorechenske
Аферист «заработал» 800 тыс. рублей на продаже несуществующей клубники в Белореченске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За мошенничество 27-летнему приезжему из Белгородской области грозит до шести лет колонии.

По данным следствия, мужчина, временно живущий в Белореченске, разместил в интернете объявление о продаже клубники. При этом самого товара у него не было. На предложение откликнулся житель Курганинска. Он заказал более 800 кг ягод и перевел предоплату. Получив деньги, «продавец» перестал выходить на связь. По той же схеме он обманул еще двух человек из Белореченска. Общая сумма ущерба составила порядка 800 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали в его временном жилье в Белореченске. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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