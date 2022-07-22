В Краснодаре могут запретить продажу спиртного в многоэтажках и рядом с ними

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В краевой столице планируются общественные обсуждения по вопросу определения границ вблизи многоквартирных домов, на которых не допускается розничная продажа алкоголя и продажа спиртного в общепите.

Соответствующее постановление опубликовали 21 июля на сайте городской администрации.

«Постановляю утвердить порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — сказано в постановлении.

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