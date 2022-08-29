В Краснодаре модернизируют участок теплотрассы на улице Краевой

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Работы выполнят с 30 августа по 31 октября. Изношенный участок теплотрассы заменит АО «Краснодартеплосеть».

Ремонт теплосети идет в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Прекращать подачу горячей воды не будут.

На время работ временно ограничат сквозной проезд для автомобилей от дома № 6 на улице Краевой до дома № 8 на улице Энергетиков. Объехать участок можно будет по улицам Садовой и Бершанской. На месте установят временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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