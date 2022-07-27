В Краснодаре заменили 5 км тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Изношенные сети теплоснабжения в регионе меняют каждый год по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

«На сегодняшний день самым масштабным проектом, реализуемым в рамках поручения, является замена центральной тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города» в Краснодаре. С 2019 года построили 4,7 км трубопровода из запланированных 8,5 км», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он отметил, что полностью работы на тепломагистрали «ТЭЦ — Центр Города» планируют завершить в 2025 году. С начала этого года рабочие заменили на ней 700 м сети. В ближайшее время проложат еще около 100 м.

Всего в 2022 году на Кубани планируют заменить около 150 км ветхих тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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